Candidatura ibérica para Mundial 2030 apenas com três estádios portugueses

A rádio espanhola Cadena SER revelou os documentos relativos à candidatura ibérica para receber o Mundial de 2030. A veracidade ainda está por confirmar.

O documento refere a necessidade de haver 14 sedes (estádios) e 72 subsedes (campos de treino para as seleções). Admite ainda valores mínimos de audiência para cada fase do torneio.

A fase de grupos apenas pode ser realizada em estádios com lotação superior a 40 mil espetadores, como refere O Jogo. A condição deixa apenas três estádios em Portugal: Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Estádio José Alvalade e Estádio do Dragão.

Quanto às meias-finais, o documento estabelece o limite mínimo de 60 mil espetadores. Apenas o Estádio da Luz cumpre o requisito em Portugal, juntamente com outros seis estádios espanhóis.

Nem o jogo de abertura nem a final se poderiam realizar em Portugal, de acordo o documento avançado pela rádio espanhola Cadena SER. É necessário ser jogado em recintos que recebam mais de 80 mil adeptos, havendo apenas dois em Espanha. O Santiago Bernabéu, que, com as recentes obras que se estão a realizar, passará de 81 mil para 125 mil espetadores de capacidade. O Camp Nou, em Barcelona, tem capacidade para perto de 100 mil pessoas.

Os restantes estádios espanhóis onde se poderá vir a jogar o Mundial 2030 estão em Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilha e Valência. Em baixo está a publicação dos documentos feita pela rádio espanhola Cadena SER.

🚨 Los documentos que confirman que habrá una candidatura Ibérica para albergar el Mundial 2030



📜 Estos son algunos detalles de la candidatura conjunta de España y Portugal:



📌 Serían convenientes 14 sedes (11 en España)



📌 72 subsedes (54 en España) pic.twitter.com/hHman83sUo — El Larguero (@ellarguero) June 16, 2022

#portugalpositivo