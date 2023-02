Candidatura de Mortágua à liderança do Bloco avança

A deputada bloquista Mariana Mortágua anunciou hoje que é candidata à liderança do BE na Convenção Nacional do partido marcada para o final de maio.

“Sou candidata à coordenação do Bloco de Esquerda”, disse Mariana Mortágua numa conferência de imprensa na qual apresentou uma moção que será subscrita por cerca de 1.300 bloquistas.

Este anúncio surge duas semanas depois de a ainda coordenadora do BE, Catarina Martins, ter revelado que vai deixar a liderança do partido na Convenção Nacional de 27 e 28 de maio, que decorrerá em Lisboa.

Mariana Mortágua, que está no parlamento desde 2013 (entrando então para substituir Ana Drago), nasceu no Alvito e tem 36 anos.

É economista, tendo sido o rosto do partido nas comissões parlamentares de inquérito à banca e nas discussões do Orçamento do Estado, entre outros dossiês.

Com licenciatura, mestrado e doutoramento em economia, Mariana Mortágua conta já com algumas obras publicadas nesta área, duas delas em coautoria com o fundador e ex-líder do BE, Francisco Louçã.