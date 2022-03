Candidatos do Chega e da IL para “vices” da Assembleia chumbados

Diogo Pacheco de Amorim, deputado do Chega, e João Cotrim de Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal, foram chumbados para serem vice-presidentes da Assembleia da República.

Esta votação já era esperada no lado do Chega, até por toda a polémica com Pacheco de Amorim e o seu alegado passado. O Expresso adianta que houve 183 votos brancos, 35 a favor e seis nulos para o candidato do Chega.

Apesar de André Ventura assumir que é “um dia menos bom para a democracia”, irá avançar com outra candidatura para o cargo. Desta vez, será do deputado Gabriel Mithá Ribeiro, eleito pelo círculo eleitoral de Leiria.

Já o resultado da Iniciativa Liberal foi mais inesperado, tendo até um resultado mais competitivo. Numa votação com 108 votos a favor, 110 brancos e seis nulos, Cotrim de Figueiredo não foi eleito.

O líder da bancada parlamentar lamenta a decisão e o facto de “esta casa não ter reconhecido” o trabalho de Cotrim, que era deputado único na anterior legislatura e na qual “teve zero faltas”, como refere o Expresso. Rodrigo Saraiva adiantou também que o partido não apresentará mais candidatos ao cargo, excluindo-se da vice-presidência da Assembleia da República.

Pelos grupos parlamentares do PS e do PSD, Edite Estrela, do círculo de Lisboa, e Adão Silva, do círculo de Bragança, foram eleitos para a vice-presidência, com liderança de Augusto Santos Silva.