Candidato do Volt à Europa em campanha na Alemanha, França e Suíça

O candidato do partido VOLT às eleições legislativas no círculo da Europa iniciou este fim de semana a sua campanha junto dos portugueses emigrados na Alemanha e seguirá, já no mês de março, para junto da diáspora na Suíça e em França.

Numa breve nota partilhada nas redes sociais, Duarte Costa dá conta da sua agenda que passará por três dos países com maior expressão de comunidades portuguesas na Europa.

Desde domingo e até quarta-feira, o candidato do partido pan-europeu viaja para Colónia (27 e 28 de fevereiro), Düsseldorf (1 de março) e Estugarda (2 de março).

Segue-se a deslocação para terras helvéticas, onde se encontrará com os portugueses em Zurique (3 de março), Berna (4 de março), Lausanne (5 de março) e Genebra (6 de março).

For fim, o cabeça de lista do Volt à repetição das eleições do círculo da Europa avança para França, onde visitará Lyon (de 7 a 9 de março) e Paris (10 a 13 de março).