Candidato à Câmara de Ponte da Barca tem mandatário pela emigração na Alemanha

Artur Amorim é o a mandatário da comunidade da Ponte da Barca emigrante na Alemanha, da candidatura de Augusto Marinho, o candidato do PSD naquela autarquia.

Natural da freguesia de Crasto, daquele concelho, Artur Amorim é consultor financeiro num banco alemão, instituição onde gere a áarea de jurisdição do estado de Baden Württemberg.

Amorim integra o Conselho Consultivo do Consulado de Portugal em Estugarda, estando há vários anos ligado as várias colectividades Portuguesas em Estugarda das quais é também fundador.

Devido à forte presença junto da comunidade emigrante portuguesa, foi candidato pelo PSD a Deputado à Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Europa, exercendo atualmente as funções de Membro do Conselho Nacional do PSD pela Diáspora e Presidente da Mesa do PSD Alemanha, onde antes exercido as funções de Presidente da Comissão Política.

O deputado do PSD eleito pela emigração, Carlos Gonçalves, considera “interessante a iniciativa do candidato do PSD à Câmara Municipal de Ponte da Barca”. É “uma excelente escolha”, afirma Gonçalves, porque “o Artur Amorim é uma das grandes figuras da nossa comunidade residente na Alemanha”.