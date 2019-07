Candidate a sua empresa aos Troféus Luso-Franceses

Estão abertas as candidaturas para a 26ª edição dos Troféus Luso-Franceses. São sete as categorias que galardoam as melhores empresas sediadas em Portugal ou em França em diferentes setores para incentivo das trocas comerciais entre os dois países e como reconhecimento pelas estratégias e investimentos em ambos os mercados.

Portugal e França são parceiros históricos, com laços profundos, e as relações económicas bilaterais são muito importantes. Os Troféus Luso-Franceses acabam por refletir, ano após ano, o mérito das empresas e o vigor das relações entre os dois países.

Os Troféus Luso-Franceses destinam-se a todas as empresas portuguesas e francesas que:

– exportam para França / Portugal

– são PME ou startups ligadas ao mercado francês / português

– realizam um investimento no mercado francês / português

– têm um projeto inovador ou uma política de sustentabilidade

Todas as empresas (qualquer que seja o seu ramo de atividade e/ou dimensão) poderão apresentar as suas candidaturas até ao dia 10 de setembro de 2019.

Os Troféus 2019 serão atribuídos no decorrer de uma noite de gala no Espaço Sud Lisboa presidida por Pedro Siza Vieira, Ministro da Economia (a confirmar).

Preencha diretamente o dossier de candidatura clicando aqui.