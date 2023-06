Candidate a sua empresa aos troféus Luso-Franceses

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa organisa a 29ª edição dos Troféus Luso-Franceses. As candidaturas estão abertas até ao dia 22 de setembro de 2023.

“Portugal e França são parceiros históricos, com laços profundos, e as relações económicas bilaterais são muito importantes. Os Troféus Luso-Franceses acabam por refletir, ano após ano, o mérito das empresas e o vigor das relações entre os dois países”, lê-se em comunicado.

Sabe-se que são sete as categorias que galardoam as melhores empresas sediadas em Portugal e França nos diferentes setores, visando o “incentivo das trocas comerciais entre os dois países e como reconhecimento pelas estratégias e investimentos em ambos os mercados”, acrescenta a organização do evento.

Os Troféus Luso-Franceses destinam-se a todas as empresas portuguesas e francesas que: