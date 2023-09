Cancelo marca e Félix assiste na reviravolta épica do Barça

O Barcelona somou este sábado a sexta vitória consecutiva, na receção ao Celta de Vigo (3-2).

Os catalães estiveram a perder por 2-0 e só deram a volta ao texto nos últimos dez minutos.

No Olímpico de Montjuic, Xavi voltou a dar a titularidade a João Cancelo e a João Félix e os dois viram Strand Larsen dar vantagem à formação galega – que teve o ex-Benfica Ristic na esquerda da defesa – aos nove minutos.

A jogar em casa, os culés foram naturalmente em busca da reviravolta, mas esbarraram num Celta que fez da solidez defensiva a sua grande arma, aliada a uma outra dose de matreirice nos contra-ataques.

E foi assim que o Montjuic ficou ainda mais gelado à entrada para os últimos 15 minutos, com o 2-0 de Douvikas, a finalizar um contra-ataque que mais pareceu uma «aula».

Só que este Barça tem talento para dar e vender, e não há tarefa que pareça impossível.

João Félix inventou um passe magistral para Lewandowski fazer o que sabe melhor: golos. Aos 81 minutos, o polaco finalizou com classe e reduziu para 2-1.

Cinco minutos depois, mais Lewandowski, com o outro João na assistência: Cancelo. Destaque para o passe de Raphinha, antigo jogador do Sporting, a descobrir o lateral-direito.

Mas Cancelo é um homem de vários ofícios, e por isso não foi surpresa quando surgiu na área do Celta aos 89 minutos, a solicitar a bola de Gavi. O passe do jovem médio é brilhante e a finalização do internacional português também não foi nada má.

3-2, três golos e uma reviravolta completada em oito minutos.

Com este resultado, o Barcelona assume, à condição, a liderança do campeonato espanhol, com os mesmos 16 pontos do Girona, e ainda à espera do que faça o Real Madrid. O Celta é 17.º, com quatro pontos.