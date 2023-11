Cancelo e Félix derrotaram Porto em Barcelona

O Futebol Clube do Porto perdeu esta terça-feira, por 2-1 com o FC Barcelona, em jogo da quinta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, com os futebolistas portugueses João Cancelo e João Félix a operarem a reviravolta dos catalães.

Na Catalunha, o brasileiro Pepê adiantou os ‘dragões’, aos 30 minutos, mas Cancelo repôs a igualdade logo de seguida, aos 32, antes de Félix dar vantagem aos ‘blaugrana’ e fixar o resultado, aos 57.

O FC Barcelona, que lidera o grupo, com 12 pontos, assegurou a qualificação para os oitavos de final, enquanto FC Porto, segundo, e Shakhtar Donetsk, terceiro, ambos com nove, seguem na luta pela passagem à próxima fase, depois de os ucranianos terem batido hoje o Antuérpia, por 1-0.

Na sexta e última jornada, os portistas vão receber o Shakhtar, em 13 de dezembro, no Estádio do Dragão, num encontro em que se decidirá qual dos dois clubes acompanhará os catalães rumo aos ‘oitavos’, já que os belgas estão já fora da ‘corrida’, na última posição, sem pontos.