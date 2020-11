Cancelo carimbou vitória do City contra Olympiacos de Pedro Martins

Manchester City vence (3-0) o Olympiacos de Pedro Martins e cimenta a liderança no grupo do FC Porto.

Ferrán Torres (12’) e Gabriel Jesus (81’) marcaram os primeiros golos dos citizens e João Cancelo, que saltou do banco com Bernardo Silva – Rúben Dias foi suplente não utilizado – fechou as contas ao minuto 90 com um belo remate, de pé esquerdo, à entrada da área.

A equipa grega, que teve José Sá e Rúben Semedo no onze e ainda contou com Bruma e Pêpê, soma a segunda derrota e está no terceiro lugar, com 6 pontos, menos 3 do que o FC Porto (segundo).

O Marselha é quarto e último colocado neste Grupo C, com 3 derrotas em 3 jogos e zero pontos.