Canção de Mafalda Veiga editada na Colômbia

A canção ‘Todas as coisas’, da autoria de Mafalda Veiga e que faz parte do seu disco ‘Praia’ (Sony Music, 2016), é editada na Colômbia, no próximo dia 25 de julho em todas as plataformas digitais, numa adaptação para espanhol de Mónica Giraldo, cantora e compositora colombiana já nomeada para um Grammy Latino.

‘Todas las cosas’, em que a Mafalda também participa, é o primeiro single do novo disco de Mónica Giraldo, a editar brevemente.

Mafalda Veiga e Mónica Giraldo vão encontrar-se em direto, desde Lisboa e Bogotá, para a estreia ao vivo de ‘Todas Las Cosas’ que terá lugar numa sessão especial do ciclo ‘Canciones Fundamentales’, no canal de Youtube – live @MonicaGiraldo01, no próximo sábado, 25 de Julho, às 22:00 horas de Portugal (16:00 horas na Colômbia), contando com a participação dos poetas portugueses Filipa Leal e Pedro Rapoula.

A produção musical do tema esteve a cargo de Mauricio Pantoja e Mónica Giraldo e as gravações realizaram-se em estúdios caseiros durante os dias de confinamento. A voz de Mónica Giraldo foi gravada em Bogotá, nos Estúdios Triganá, por Andrés Peláez. A voz de Mafalda Veiga foi gravada em Lisboa por Nelson Carvalho, nos Estúdios Valentim de Carvalho.

Num momento em que o futuro parece incerto e a Humanidade cada vez mais distante de si própria, Mafalda Veiga e Mónica Giraldo reúnem-se para conversar e cantar juntas, pela primeira vez, esta canção que convida a seguir caminho e que fala da imortalidade e do efémero, da ilusão da pertença, da passagem do tempo e das emoções que vivemos cada dia.

