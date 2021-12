Canção de lusodescendente na nova novela da TVI

Após a edição do single de estreia “Pois é não é”, Lauren apresenta o tema “Imaginar”.

“Imaginar” é uma canção que Lauren compôs ao piano e que reflete a liberdade do ser, a imaginação na sua plenitude, o sonho e querer sonhar, a essência das palavras, a viagem pelos pensamentos que tocam a alma e que nos levam a Imaginar”, explica a Full of Stars em comunicado enviado ao BOM DIA.

Este tema faz parte da banda sonora da nova produção da TVI – “Para sempre”.

Nascida nos Estados Unidos (New Jersey), Lauren tomou contacto com a música desde muito cedo, recebendo influências da saudade portuguesa dos seus pais que a contagiaram com discos de Fado, crescendo e desenvolvendo as suas apetências para o canto com a voz de Amália Rodrigues.

Já em Portugal, gravou com 13 anos o seu primeiro trabalho – “Palavras ao vento” , um álbum de fado que tem como “Padrinho Musical” um dos maiores vultos nacionais deste género musical – João Braga.

#portugalpositivo