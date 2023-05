Canadiana Tammy Weis canta Fernando Pessoa

O álbum chama-se “Soul Whisper” e a sua criadora é a cantora e compositora canadiana Tammy Weis.

Cada canção, um poema de Fernando Pessoa. Rui Veloso produziu e toca em todas as faixas.

O projecto é absolutamente inédito: é a primeira vez que um estrangeiro lança um disco inteiro com poesia de Pessoa originalmente escrita em, ou traduzida para, inglês. O trabalho surge em plena celebração dos 135 anos do nascimento do poeta.

Tammy Weis compôs as 11 faixas de “Soul Whisper” em Lisboa, onde reside, e convocou um conjunto notório de talentos internacionais para executá-las.

Para além de Veloso, participam o contrabaixista Carlos Barretto (eles e Weis fizeram os arranjos), o espanhol Antonio Serrano – um mestre da harmónica – e o canadiano Randy Bachman, lenda da pop-rock canadiana (membro dos Guess Who, co-autor de “American Woman”, popularizado por Lenny Kravitz), entre muitos outros, como João Só (guitarra) e Luís Guerreiro (guitarra portuguesa). Um dos temas, “Hope”, foi co- composto por Terry Britten (vencedor de Grammys e autor de sucessos Tina Turner, Dusty Springfield ou Michael Jackson).

A artista define Soul Whisper como a “construção de uma paisagem sonora orientada para o folk, mas sempre com influências jazzísticas”, que são a sua raízes musicais. O processo foi intenso: “Fernando Pessoa mudou a forma como eu penso e vivo a minha vida. Despertou em mim emoções que ignorava. E trouxe à minha voz uma vulnerabilidade que eu nunca ouvira antes”.

Este não é, de todo, um projecto qualquer. Registado pouco antes da pandemia, entre o estúdio de Rui Veloso em Sintra e o Barnhouse Sound Studio na Ilha de Vancouver, no Canadá, teve o acompanhamento permanente e aprovação do sobrinho de Fernando Pessoa, Luís Miguel Rosa Dias (1931-2019), que assistiu a algumas garvações: “Tammy, com a sua bela voz, adaptou a poesia do meu tio de uma maneira nova e única”.

“Soul Whisper” chega às lojas físicas e digitais no começo de junho, mês do aniversário de Pessoa (dia 13). Rui Veloso diz: “É um álbum muito especial para mim, uma combinação de muita música que adoro. Os poemas de Fernando Pessoa, uma grande mistura e masterização – é música da Mãe Terra. Espero que gostem!”.