Canadá quer estudar usos de cannabis medicinal no Covid-19

Investigadores canadenses estão a aguardar licença que lhes permitirá estudar o potencial uso da cannabis medicinal na luta contra o coronavírus.



A pandemia do Covid-19 alterou por completo as dinâmicas internacionais, levando ao encerramento de várias empresas e atividades e criando a necessidade do isolamento social.

Neste momento, vários cientistas do mundo todo procuram desenvolver uma vacina que possa curar o vírus e as melhores formas de criar terapias que promovam a melhoria daqueles que estão infetados com a doença. Ainda assim, todo este processo é altamente dispendioso e bastante lento, já que o método científico obriga que se sigam padrões rigorosos, para garantir a segurança de todos.

Perante a inexistência de uma cura para o coronavírus, os profissionais de saúde encontram-se, neste momento, a recorrer às soluções de que dispõem, tais como medicamentos para outras doenças. Muito se tem falado, por exemplo, na medicação destinada ao lúpus, à malária ou ao HIV.

Inconsistentes, os resultados obtidos com a aplicação da medicações existentes fazem com que a comunidade científica continue na luta pelo encontro de uma solução mais eficaz.

Entretanto, perante a ausência de vacina ou medicação específica para a covid, alguns pesquisadores canadenses sugerem que o potencial anti-inflamatório do canabidiol possa ajudar na melhoria dos sintomas dos atuais infetados.

Saiba mais sobre a intenção dos pesquisadores canadenses de estudar os usos da cannabis medicinal no Covid-19.

Cannabis medicinal como alternativa

Os vários usos do óleo de CBD na medicina já são bem conhecidos, sendo este frequentemente utilizado por pacientes com ansiedade, com dores crónicas ou com doenças cancerígenas e estando demonstrada a sua eficácia na melhoria dos sintomas de inúmeras condições clínicas.



Ampliar os estudos sobre o Covid-19 aos usos que o cannabis medicinal possa ter no seu tratamento ou no alívio dos seus sintomas é a intenção de alguns investigadores canadenses, que buscam as autorizações devidas para a realização de testes clínicos. A intenção seria compreender se o CBD pode ter um impacto na redução ou amenização dos sintomas de coronavírus.



O médico especialista Mohan Cooray foi o disseminador da ideia e acredita que o potencial anti-inflamatório da cannabis medicinal poderá ter efeitos positivos nos sintomas da doença, apesar de ser, por agora, apenas uma teoria e de não ser possível chegar a tal conclusão sem que o estudo tenha sido realizado.

Outros usos da cannabis medicinal

O uso de CBD tem tido efeitos positivos comprovados no tratamento e alívio de sintomas de várias doenças.

Situações como as dores crónicas, as insónias, as dores de cabeça, a artrite ou a ansiedade; ligam-se a outras como a epilepsia, o Alzheimer, o autismo, a anorexia, a esclerose múltipla e a doença de Chron, entre outras.

Neste momento, na ausência dos devidos testes, não se sabe se os sintomas do Covid-19 podem ter ou não efeitos positivos com o recurso ao CBD. Ainda assim, o facto é que houve uma tendência crescente para o consumo de cannabis medicinal, tendo as suas vendas aumentado ao redor do globo.

Os benefícios conhecidos nas terapias que envolvem o canabidiol fazem com que os investigadores tenham interesse em compreender se este produto natural terá impacto no novo Covid-19.