Canadá: empresários oferecem bolsas de estudo a alunos lusodescendentes

A Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos vai distribuir 30 bolsas de estudo a alunos lusodescendentes e reconhecer cinco membros da comunidade na sua gala anual.

A FPCBP, como é conhecida, que assinala o 41.º aniversário este ano, tem agendada para o dia 25 de março a sua 40.ª Gala Anual, que tem lugar no Pearson Convention Centre, em Brampton.

Este ano, as celebrações têm como foco os 70 Anos da Imigração Portuguesa para o Canadá.

A juíza lusodescendente Cidália Faria, nomeada para o Tribunal do Ontário, em outubro de 2020, será a oradora principal na gala.

Além da entrega de 30 bolsas de estudo, serão reconhecidos vários membros da comunidade.

O consultor de uma instituição financeira canadiana, Daniel Correia, vai receber o Prémio de Excelência Empresarial, enquanto a médica Susana Rodrigues será galardoada com o Prémio de Excelência Profissional.

O Prémio de Nova Geração será entregue ao neurocientista Daniel Almeida, com a presidente da Associação Comercial do Little Portugal de Toronto, Anabela Taborda, a ser reconhecida com o Prémio de Compromisso Cívico.

O Prémio Humanitário será entregue à filantropa e voluntária Maria de Fátima Esteves.