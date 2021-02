Canadá: associação prepara lusodescendentes para mercado laboral

Uma associação portuguesa no Canadá está a preparar estudantes lusodescendentes para o mercado através de uma série de conferências online.

“O objetivo é para dar aos estudantes uma ideia das carreiras profissionais que podem seguir. Tanto para os alunos do ensino secundário, para ficarem informados nos cursos que devem seguir, bem como para os estudantes universitários que ficam com ideias onde procurar pelo trabalho”, disse à agência Lusa Tânia Barbosa, presidente da Associação Portuguesa da Universidade de Toronto.

A UTPA, como é conhecida a associação, iniciou o projeto em 2020 com um conjunto de eventos online, denominados por ‘Career Saga’, através da plataforma zoom, tendo como oradores vários lusodescendentes, abordando área profissionais como a comunicação social com popular apresentador Sid Seixeiro e a biologia molecular com Briolange Martinho.

“Um grande problema que os lusodescendentes têm é um nível de ensino muito baixo, ou seja, seguirem os estudos após o ensino secundário. Este é também um dos nossos objetivos, informá-los que têm estas e aquelas opções”, explicou.

Um relatório de 2011 do Conselho Distrital Escolar de Toronto sugeriu mesmo que os alunos de expressão portuguesa tivessem aulas especiais tendo em conta a alta taxa de abandono escolar.

A dirigente também notou que devido à pandemia, muitos dos alunos graduados, têm pela frente grandes desafios para encontrarem o trabalho na sua área profissional, nesse sentido, estas sessões podem ser muito úteis e até mesmo “abrir muitas portas”.

“A melhor forma de ajudar é ouvir de quem já está a operar naquela profissão, que pode oferecer uma informação mais precisa”, acrescentou.

A próxima sessão, tem lugar no dia 14 de fevereiro, e terá como convidada, a professora da Universidade de Toronto, Anabela Rato, que prestará informação aos alunos interessados em lecionarem quer no ensino universitário ou noutros níveis de educação.

A UTPA foi criada em 1984, passando pela direção da associação personalidades como a vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto, Ana Bailão, ou a ex-deputada provincial Cristina Martins.

Segundo dados do Governo canadiano, residem no país mais de 480 mil portugueses e lusodescendentes.