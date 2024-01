Canábis pode causar transtornos até agora desconhecidos

Um novo estudo publicado no New England Journal of Medicine alerta para o crescente problema do transtorno do uso de canábis nos Estados Unidos. O estudo revela que 16 milhões de americanos sofrem desta condição, destacando a urgente necessidade de os médicos rastrearem e tratarem pacientes.

O artigo observa que quase um em cada cinco americanos com 12 anos ou mais consumiu canábis em 2021, sendo os jovens adultos entre os 18 e 25 anos desproporcionalmente afetados. Mais de 14% deste grupo etário foram diagnosticados com transtorno do uso de canábis, conforme definido pelos critérios no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana (DSM-5-TR).

“Há muita desinformação na esfera pública sobre a canábis e os seus efeitos na saúde psicológica, com muitos a assumir que esta droga é segura para uso, sem efeitos colaterais”, refere David A. Gorelick, autor do estudo. “É importante que os médicos e o público compreendam que a canábis pode ter efeitos viciantes e reconheçam sinais e sintomas para serem devidamente diagnosticados e tratados.”

Os sintomas do transtorno do uso de cannabis incluem o desejo pela droga e a incapacidade de controlar o seu uso, com impactos negativos no desempenho no trabalho ou na escola, explica o SciTech Daily.

Os sintomas físicos variam desde o amarelecimento das pontas dos dedos até o aumento da depressão e ansiedade. O diagnóstico requer o preenchimento de dois ou mais critérios do DSM-5-TR, como um desempenho fraco na escola ou no trabalho devido ao uso de canábis ou ter sintomas de abstinência.

A revisão também aponta que quase metade das pessoas com transtorno do uso de canábis tem outra condição psiquiátrica, como depressão ou transtornos de ansiedade. Além disso, o uso de cannabis representa 10% de todas as visitas relacionadas com drogas aos serviços de urgência nos EUA e está ligado a um aumento de 30 a 40% no risco de acidentes de carro, especialmente entre os jovens de 18 a 25 anos.

Sete transtornos reconhecidos relacionados com o consumo de canábis incluem ansiedade, distúrbios psicóticos, distúrbios do sono e delírios. As opções de tratamento incluem Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e Terapia de Enriquecimento Motivacional (TEM).

Apesar da disponibilidade de terapias, incluindo através de serviços de telemedicina, o estigma em torno da doença mental e da adição e a falta de profissionais de saúde mental ainda são barreiras ao tratamento.