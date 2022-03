Can Pep, gastronomia e cultura portuguesa em Andorra

O restaurante Can Pep é um pequeno espaço gastronómico situado no Vale de Incles, no principado de Andorra, gerido por Paula Rodrigues, natural de Gondoriz, Arcos de Valdevez.

Em 1996, Paula Rodrigues decidiu emigrar para o principado de Andorra e atualmente é a proprietária do Can Pep, um espaço gastronómico português onde os comensais fazem as delícias dos saborosos pratos de peixe e carne à “moda portuguesa”.

Como boa minhota, pouco antes da pandemia provocada, Paula decidiu fazer parte do Grupo de Folclore Casa de Portugal levando consigo a sua filha Laura. O amor pelas tradições portuguesas e a possibilidade de poder “matar as saudades” levaram-nas a participar semanalmente nos ensaios do grupo.

Em plena pandemia o grupo promoveu uma sessão fotográfica que resultaria na exposição “Retratos de hoje e de antes”, trabalho realizado nos museus de Andorra com os trajes populares portugueses. Esta coleção já foi motivo de exposições no Centre Cultural la Llacuna em Andorra la Vella, no Centro Comercial Illa Carlemany em Escaldes-Engordany e no Museu do Traje em Viana do Castelo.

Este trabalho fotográfico, para o qual Paula Rodrigues e Laura deram o seu contributo, foi o mote para decorar o pequeno espaço gastronómico com as fotografias em grande formato.

Os clientes habituais e os turistas que visitam o restaurante ficam surpreendidos com as fotografias e felicitam a sua proprietária pelo bom gosto nos pratos que elabora assim como na decoração que embeleza as paredes do estabelecimento.

Refere Paula Rodrigues que “há pessoas idosas que comentam que as fotografias fazem-nas recuar no tempo e recordar os tempos da infância” estando também ela surpreendida pela boa aceitação que a iniciativa está a ter e pela promoção da portugalidade em Andorra.

#portugalpositivo