CAN: Nigéria de Peseiro “dá” 10-0 a São Tomé

São Tomé e Príncipe foi esta segunda-feira ‘esmagado’ pela Nigéria, de José Peseiro, por 10-0, em Marrocos, na segunda jornada do Grupo A de apuramento para a Taça das Nações Africanas de futebol (CAN) de 2023.

Depois de terem sido goleados há quatro dias na Guiné-Bissau, por 5-1, os ilhéus, 183.º do ranking da FIFA, ainda aguentaram até ao intervalo (0-3), contudo a voracidade das ‘super águias’, 30.ª seleção do mundo, com cinco golos em 17 minutos, elevou o desnível para números expressivos em Agadir.

Com o portista Zaidu a titular, como lateral esquerdo, a Nigéria impôs-se com um ‘póquer’ de Victor Osimhen aos 09, 48, 65 e 84 minutos, e ainda tentos de Moses Simon, aos 28, Terem Moffi, aos 43 e 60, Oghenekaro Etebo, aos 55, Ademola Lookman, aos 63, e Emmanuel Dennis, aos 90+2.

A Nigéria, que se tinha estreado com tangencial triunfo caseiro 2-1 frente à Serra Leoa, com reviravolta no marcador, comanda agora com o pleno de seis pontos, mais três do que Guiné-Bissau que visita a Serra Leoa, ainda sem pontos, tal como São Tomé e Príncipe.

Em dois jogos oficiais, José Peseiro contabiliza duas vitórias: na preparação para estes embates, nos seus primeiros desafios pela Nigéria, perdeu, nos Estados Unidos, particulares com o México, por 2-1, e com o Equador, por 1-0.