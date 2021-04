Campeonato português de surf retoma depois da Páscoa

Começou a contagem decrescente para o início da Liga MEO Surf 2021, a principal prova de surf em Portugal e a que define os títulos de campeões nacionais. A histórica praia de Ribeira d’Ilhas está já confirmada como palco de Allianz Ericeira Pro, de 9 a 11 de abril.

Habituada a ser palco das primeiras etapas do ano, o que já aconteceu por seis ocasiões na última década, a praia de Ribeira d’Ilhas sabe melhor que ninguém acolher bem as estrelas do surf nacional. E em 2021, além de receber uma etapa da Liga MEO Surf pelo 12.º ano consecutivo, também vai ser palco da primeira prova a ser realizada este ano em solo Europeu.

A Liga MEO Surf é a 1ª divisão da modalidade, sendo o Surf uma modalidade individual ao ar livre sem contacto físico e considerada de baixo risco pela DGS. Estão assim reunidas as condições para o regresso à competição das estrelas do Surf nacional.

Os melhores surfistas portugueses vão começar, assim, a luta pelo título e a sucessão aos atuais campeões nacionais Frederico Morais e Teresa Bonvalot, num dos mais míticos salões de festas do surf nacional. É aqui também que vai acontecer a primeira de três etapas do já histórico troféu Allianz Triple Crown, que premeia os melhores surfistas entre as três etapas com naming Allianz.

Historial de vencedores do Allianz Ericeira Pro:

2020 – Afonso Antunes e Carolina Mendes

2019 – Tomás Fernandes e Teresa Bonvalot

2018 – Miguel Blanco e Camilla Kemp

2017 – Tiago Pires e Carolina Mendes

2016 – Gony Zubizarreta e Camilla Kemp

2015 – Tiago Pires e Teresa Bonvalot

2014 – Frederico Morais e Carina Duarte

2013 – Tomás Fernandes e Carina Duarte

2012 – Frederico Morais e Keshia Eyre

2011 – Vasco Ribeiro e Maria Abecasis