Campeonato mundial de bombeiros decorreu em Portugal

Bombeiros de todo o mundo reuniram-se em Lisboa para provas físicas no World Firefighter Games.

O torneio quase que pode ser considerado uns jogos olímpicos para bombeiros, dada a diversidade de provas desportivas que estão em competição. De entre futsal, voleibol, remo, natação ou levantamento do peso, os bombeiros puseram-se à prova também na corrida.

Os “games” contaram com presenças de todo o mundo. Chegaram comitivas da África do Sul, do Irão, da Finlândia, da Holanda, de França e até um bombeiro veio sozinho da Colômbia. Até o país mais longínquo no Pacífico marcou presença em Lisboa: a Nova Zelândia.

O destaque do rugby foi para os irlandeses, no tiro com arco esteve também em França, ou no Cross Country venceu a Polónia. Contudo, a comitiva portuguesa, também por ser anfitriã, era maior.

Ricardo Moreira sagrou-se Campeão do Mundo de Bombeiros 10km Estrada. Em Castelo de Paiva, Lara Madureira ficou em terceiro lugar Iniciada Feminina e Carlos Ferreira em segundo lugar Veterano 40 Masculino. Estes foram alguns dos destaques dos bombeiros de Penafiel noticiados pelo jornal A Verdade.

A competição terminou no sábado e teve ainda uma homenagem ao Dia Internacional do Bombeiro no dia 4 de maio, com missa no Santuário do Cristo Rei.

