Campeonato do Mundo 2022: Portugal – Brasil?

Amigos, amigos, negócios à parte. Se Brasil e Portugal possuem muitos pontos que os unem, incluindo o amor ao futebol, o que dizer de uma possível partida entre as duas equipas no Campeonato do Mundo 2022, a ser realizada no Qatar no final deste ano?

Desporto: paixão brasileira e portuguesa

Antes de mais nada, não é novidade que o futebol reina no Brasil, mas o país provou que também é fã de UFC e F1 (2º lugar), voleibol e ténis (3º e 4º lugar, respectivamente), como mostra o infográfico da ExpressVPN. Nisto, também Portugal não fica atrás, já que tem o voleibol como o 2º desporto mais popular e o ténis cresceu incrivelmente em número de praticantes no país, cerca de 30% nos últimos anos.

Esse nível de interesse só enfatiza a competitividade em geral nos desportos entre os dois países, já tão ligados historicamente. A Taça Davis deste ano, por exemplo, confirmou a expectativa que existe de ambos os lados, já que Portugal e Brasil se defrontaram numa eliminatória do evento. Com a proximidade do Campeonato do Mundo, é apenas natural que este “embate” seja considerado.

João Félix brinca com a ideia

A questão foi levantada por João Félix, o avançado que é um dos destaques da seleção portuguesa. O jogador, atualmente do Atlético de Madrid, compartilhou a sua opinião depois de uma discussão com o seu colega de equipa, Matheus Cunha, que foi convocado pelo técnico brasileiro Tite para jogar nos dois amigáveis antes do Qatar.

“Ia dar um jogo muito interessante. Nunca joguei contra o Brasil”, conta o português, que não esconde que esperaria ganhar: “Queria mesmo ganhar para o Cunha se calar um bocadinho, porque ele está sempre a dizer que o Brasil é melhor que Portugal.”

Brasil e Portugal entre os favoritos do Campeonato

A possibilidade não é absurda. Em dados recentes, tanto Brasil quanto Portugal aparecem entre as cinco seleções favoritas para levar a taça para casa. O Brasil mantém a primeira posição após vencer o Japão e a Coreia do Sul.

Portugal aparece em 4º lugar e provou merecer a atenção do público após as vitórias contra a Suíça e a Chéquia. As outras posições são ocupadas pela Argentina (2º lugar), que cresceu após derrotar a clássica Itália e pela goleada de 5 golos de Messi na Estónia que, mesmo não sendo um rival forte, apenas realçou a determinação da equipa sul-americana.

A França aparece em 3º lugar, confiante de que vencerá duas vezes seguidas e conquistará o tetra. Após ajustes, os franceses mostrarão os seus novos talentos. Finalmente, em 5º lugar está a Alemanha: se por um lado teve um começo conturbado, mostrou a sua força depois da partida contra a Itália e com certeza os seus jogadores estão a trabalhar para entregar resultados.

A Campeonato do Mundo de 2022 acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro deste ano e promete grandes emoções. Será a primeira vez que o evento é realizado num país islâmico. Com regras restritas, como por exemplo no que toca ao vestuário, os visitantes precisarão de se adaptar. Ainda assim, a expectativa não é menor. Façamos as nossas apostas.