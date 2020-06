Campeonato ‘aquece’ na próxima jornada

Benfica e FC Porto vão tentar na quarta-feira, na 26.ª jornada, regressar às vitórias na I Liga de futebol e esquecer a primeira ronda após a suspensão da covid-19, que foi ‘desastrosa’ para os dois candidatos ao título.

Depois do empate caseiro com Tondela (0-0), num dia que terminou com o autocarro dos ‘encarnados’ apedrejado, os campeões nacionais jogam no Algarve com o Portimonense, penúltimo classificado, e entram em campo primeiro do que FC Porto, que recebe num Estádio do Dragão vazio o Marítimo, após o desaire no campo do Famalicão (2-1).

Com nove jornadas por disputar, Benfica e FC Porto estão empatados no topo da classificação, com 60 pontos, embora os ‘encarnados’ tenham vantagem na diferença de golos. Contudo, caso o campeonato terminasse assim, o FC Porto seria campeão, por ter vencido os ‘encarnados’ nos dois jogos disputados.

O regresso da I Liga, após quase três meses de paragem, devido à pandemia da covid-19, tem sido complicado para os lados do emblema da Luz, primeiro com o tal nulo na receção ao Tondela, num jogo em que a equipa de Bruno Lage tinha a possibilidade de chegar à liderança isolada, e depois com os incidentes que envolveram o autocarro, com Julian Weigl e Andrija Zivkovic a terem mesmo que receber assistência hospitalar.

Além disso, de acordo com a imprensa, o ambiente estará pesado no Benfica, depois de o presidente Luís Filipe Vieira ter alegadamente reagido com alguma fúria junto do treinador e dos jogadores, após o empate com o Tondela.

Bruno Lage tem praticamente todo o plantel disponível (apenas David Tavares, infetado com covid-19, está ausente) para a viagem ao Algarve, onde vai encontrar um Portimonense motivado pelo triunfo sobre o Gil Vicente (1-0) e obrigado a pontuar para continuar a sonhar com a manutenção na I Liga.

O jogo está agendado para as 19:15 e, pouco mais de duas horas depois, é a vez do FC Porto voltar a pisar a relva do Estádio do Dragão, perante um Marítimo que vem de um empate caseiro (1-1) com o Vitória de Setúbal e que ainda tem o ‘fantasma’ da despromoção, apesar de estar seis pontos acima da zona proibida.

A recuperar de grave lesão, Marcano é a única baixa na equipa de Sérgio Conceição, enquanto Alex Telles deverá regressar, depois de ter falhado o jogo com o Famalicão, por castigo.

Numa jornada que abrange um total de cinco dias, o Sporting de Braga, que também regressou da pior forma com uma derrota na Cidade de Futebol com o Santa Clara (3-2), fecha a ronda no sábado frente ao Boavista, no Minho, com o Sporting ‘à perna’ na luta pelo terceiro lugar.

Por seu lado, os ‘leões’, que não sabem ainda se podem contar com Wendel, devido a lesão, recebem um dia antes o Paços de Ferreira e, caso vençam, o treinador Rúben Amorim coloca ainda mais pressão sobre a sua antiga equipa. Os ‘castores’, antepenúltimos, chegam a Alvalade depois de surpreender no campo do Rio Ave (3-2), na última ronda.

Na luta pela Europa, o Famalicão, quinto classificado, vai na terça-feira a Barcelos defrontar o Gil Vicente, no jogo que arranca com a jornada, enquanto o Vitória Guimarães, sexto, defronta o Belenenses SAD em Oeiras, na Cidade do Futebol, na quinta-feira, e o Rio Ave, sétimo, joga fora com o Moreirense, na sexta-feira.

Os três candidatos às provas europeias estão apenas separados por dois pontos.

No fundo da tabela, o ‘lanterna-vermelha’ Desportivo das Aves, que tem praticamente destino traçado para a II Liga (está a 12 pontos da salvação), vai a Tondela.

Tal como aconteceu na última jornada, todos os jogos serão disputados sem a presença de público e com um rigoroso protocolo sanitário, com testes regulares ao novo coronavírus aos jogadores, treinadores e todos os intervenientes da partidas.

Programa da 26.ª jornada:

– Terça-feira, 9 jun:

Gil Vicente – Famalicão, 21:00

– Quarta-feira, 10 jun:

Vitória de Setúbal – Santa Clara, 17:00

Portimonense – Benfica, 19:15

FC Porto – Marítimo, 21:30

– Quinta-feira, 11 jun:

Belenenses SAD – Vitória de Guimarães, 19:00 (Cidade do Futebol)

Tondela – Desportivo das Aves, 21:15

– Sexta-feira, 12 jun:

Moreirense – Rio Ave, 19:00 (Estádio D. Afonso Henriques)

Sporting – Paços de Ferreira, 21:15

– Sábado, 13 jun:

Sporting de Braga – Boavista, 21:00