Campeões europeus vão jogar a Portugal este mês

A Roma marcou um estágio no sul de Portugal para este mês, com partidas entre o Estádio do Algarve e o Estádio Municipal de Albufeira.

A pré-época já começou, e Portugal tem recebido alguns clubes estrangeiros. Para além deste jogo, também o Middlesbrough realizou um estágio em Portugal na semana passada.

É o regresso de José Mourinho ao nosso país, tendo sido campeão da Liga Conferência na época passada. O próximo jogo será contra os ingleses do Sunderland, esta quarta-feira de manhã.

Antes de uma nova partida entre clubes estrangeiros em Portugal, a Roma vai ainda jogar contra o Portimonense no próximo sábado, em Albufeira. Tem ainda encontro marcado contra o Sporting no dia 19 de julho à noite, no Estádio do Algarve.

A última partida na pré-época em Portugal será contra o Nice, no dia 23, de volta a Albufeira. O clube francês tem jogo marcado uns dias antes frente ao Benfica, também no Algarve.

#portugalpositivo