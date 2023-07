Campeão mundial Miguel Barbosa estreia-se na Baja de Aragón

Miguel Barbosa está de regresso às competições internacionais disputando no próximo fim-de-semana a mítica Baja España Aragón com a particularidade de o fazer aos comandos de uma nova Toyota Hilux T1+ idêntica àquela com que Nasser Al-Attiyah se sagrou Campeão do Mundo de Rally Raid (W2RC) e venceu o Rally Dakar. Será a primeira vez que o oito vezes campeão nacional disputa a prova espanhola este ano pontuável para a FIA Cross Country World Cup.

“Será de facto a minha primeira participação na mais importante competição espanhola de todo-o-terreno onde irei regressar aos comandos de uma Toyota T1+, idêntica à que no ano passado utilizei na Baja Portalegre 500. É uma prova com grande tradição e com uma lista de inscritos com muitos bons pilotos e máquinas pelo que será grande o desafio que terei pela frente. Estou apostado em corresponder tentando evoluir o melhor possível aos comandos de uma máquina fantástica, mas num traçado que me é de todo desconhecido”, referiu o piloto do BP Ultimate Vodafone Team que será navegado por Hugo Magalhães.

A 39ª edição da Baja España Aragón, arranca para Miguel Barbosa na 4ª feira com um Shakedown, a que se segue no dia de quinta-feira as habituais verificações técnicas e administrativas. A prova terá um total de 846,49 dos quais 546 km serão cronometrados distribuídos por quatro setores seletivos disputados ao longo de dois dias num traçado que apresenta uma altitude média de 1.150 m acima do nível do mar.