Campeão italiano pensa em Conceição

O treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, está a ser cogitado para o lugar que o italiano Luciano Spalletti vai deixar vago no comando do campeão da Serie A, o Nápoles.

De acordo com a Sky Sports, Aurelio De Laurentiis, presidente dos napolitanos, está já no mercado à procura de um novo técnico e vê em Sérgio Conceição o perfil ideal para assumir a equipa.

Com mais um ano de contrato no Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição terá agora que decidir se os seis milhões de euros anuais que, alegadamente, o Nápoles oferece, são suficientes para deixar a Invicta.

Além do português, estão ainda na calha Vincenzo Italiano, treinador da Fiorentina, e Thiago Motta, técnico do Bolonha.