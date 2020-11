O português Frederico Melo, velejador do Clube Naval de Cascais, sagrou-se, no domingo, campeão da Europa da Classe Star, prova que venceu à proa do velejador suíço Piet Eckert.

O velejador luso conquistou a prova com um total de 21 pontos, tendo vencido duas das sete regatas disputadas.

Em segundo lugar ficaram os italianos Sergio Lambertenghi e Diego Negri.

