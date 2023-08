Campeão do mundo Di María foi o melhor jogador da Supertaça

O internacional argentino Ángel Di María foi distinguido na quarta-feira como o melhor futebolista em campo da edição 2023 da Supertaça Cândido de Oliveira, após ter inaugurado o marcador da vitória do Benfica face ao FC Porto (2-0).

No Estádio Municipal de Aveiro, o extremo adiantou os campeões nacionais à passagem dos 62 minutos, abrilhantando o primeiro desafio oficial desde o seu recente regresso ao clube da Luz 13 anos depois, numa vantagem ampliada pelo croata Petar Musa, aos 68.

Ángel Di María, de 35 anos, sucedeu ao avançado iraniano Mehdi Taremi, do FC Porto, entre os vencedores da distinção de melhor jogador em campo da Supertaça, prova que nunca tinha vencido durante a sua primeira passagem pelas ‘águias’, entre 2007 e 2010.

Ao serviço do Benfica, o avançado, que foi campeão mundial de seleções pela Argentina em 2022 e desvinculou-se dos italianos da Juventus no final da época passada, ganhou igualmente uma edição da I Liga (2009/10) e duas da Taça da Liga (2008/09 e 2009/10).

Ao reeditarem o desfecho de 1985, as ‘águias’ arrebataram a Supertaça pela nona vez e igualaram o Sporting no segundo lugar do palmarés da prova, que continua a ser liderado pelo FC Porto, com 23 êxitos, 11 dos quais obtidos face aos atuais campeões nacionais.