Campeão de Fórmula 1 vai ao Motorfestival no Caramulo

O piloto e bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi vai estar em setembro na serra do Caramulo para participar no Motorfestival.

Organizada pelo Museu do Caramulo, no concelho de Tondela, em parceria com o Automóvel Club de Portugal, a XVII edição do Caramulo Motorfestival decorrerá de 02 a 04 de setembro.

A organização do Caramulo Motorfestival realçou que “Emerson Fittipaldi é um piloto extraordinário, com uma história no automobilismo única, repleta de vitórias”, e que partilha a língua portuguesa, “pelo que a sua presença será uma grande festa”.

“A sua participação no Caramulo Motorfestival, no ano em que celebra 50 anos sobre o seu primeiro título de campeão mundial de Fórmula 1, torna o momento ainda mais especial e é o maior presente que os fãs da competição automóvel poderiam ter”, considerou.

No Caramulo, estará também o filho do piloto, que marcará presença na Rampa Histórica Michelin, “a bordo de um automóvel de competição, para deleite dos fãs da velocidade”.

A organização recordou que Fittipaldi começou a correr em ‘karts’ aos 14 anos e, sete anos depois, “sagrou-se campeão de Fórmula V, ao volante de um automóvel construído pelo próprio, em conjunto com o irmão”.

“Em 1969, chega à Fórmula Ford. Além de piloto, o brasileiro foi também mecânico, o que lhe permitia suportar as despesas inerentes à competição. Neste mesmo ano, conquistou o título de campeão do Mundo de Fórmula 3. Conquistou ainda o quarto lugar no campeonato europeu de Fórmula 2”.

Foi em 1970 que Emerson Fittipaldi se estreou na Fórmula 1, no Grande Prémio de Inglaterra, ao volante de um Lotus 49C, e, passados dois anos, com a vitória no Grande Prémio de Itália, conquistou o seu primeiro título de campeão do mundo de Fórmula 1, com o Lotus 72D.

Desta forma, tornou-se “o primeiro brasileiro a conquistar o título e ainda o mais jovem campeão da prova rainha do automobilismo, recorde que deteve durante mais de 30 anos”, frisou a organização, acrescentando que, em 1974, venceu o seu segundo título na Fórmula 1, desta vez aos comandos de um McLaren M23.

Ao longo da sua carreira na Fórmula 1, Emerson Fittipaldi alinhou em 149 Grandes Prémios (tendo subido ao lugar mais alto do pódio em 14 deles) e, em 1984, fez a sua estreia na Fórmula Indy, terminando em 5.º lugar. No ano seguinte, venceu a sua primeira corrida na Fórmula Indy, nas 500 milhas de Michigan.

“Em 1989, Emerson Fittipaldi tornou-se o primeiro piloto brasileiro a sagrar-se campeão de Fórmula Indy. No mesmo ano, alcançou a vitória na mítica corrida das 500 Milhas de Indianápolis, liderando a prova ao longo de 158 das 200 voltas”, recordou a organização, referindo que, durante a sua passagem pela Fórmula Indy, “o piloto brasileiro conquistou 22 vitórias e, por 17 vezes, arrancou do primeiro lugar”.

A XVII edição do Caramulo Motorfestival contará com uma lista de pilotos convidados a participar na Rampa Histórica Michelin e no convívio com o público.

A organização avançou que, entre estes, estão “a dupla Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, ao volante do Mitsubishi Lancer Evo 3, com o qual escreveram um dos capítulos mais importantes da história do automobilismo português, ao vencer o Campeonato do Mundo de Ralis de Grupo N, em 1995”.

A eles juntam-se Rui Ramalho (que venceu duas vezes o Campeonato de Portugal de Montanha e é o detentor do recorde do traçado da Rampa do Caramulo), Rita Vieira (campeã do mundo de BAJAS – Feminina e Júnior e campeã nacional de Enduro – Feminina), Pedro Salvador (que foi por várias vezes campeão nacional de Montanha e o piloto mais rápido da Rampa do Caramulo) e Veloso Amaral (detentor de uma longa carreira desportiva, contando com cerca de 400 provas realizadas).

