Campeão de arte marcial português acusado de tentar matar

O campeão do mundo de jiu-jitsu é acusado de tentativa de homicídio. A situação deu-se em Lisboa.

O atleta de jiu-jitsu Telmo Castro, campeão do mundo em 2021, é acusado, juntamente com outras pessoas, de tentativa de homicídio. O caso assume mais duas pessoas que cometeram diversos crimes. A TVI adianta que houve “troca de tiros” na noite do acontecimento.

Telmo Castro e outros cúmplices são acusados de crimes de ofensa à integridade física, posse de arma proibida e homicídio qualificado de forma tentada, como afirma A Bola. O crime remete para a zona do Campo Pequeno, na capital, em agosto do ano passado.