Camões promove ensino da língua portuguesa na América Central

O Instituto Camões e a Universidade de Costa Rica assinaram, no final do mês de janeiro, um acordo que permite a criação do primeiro leitorado de língua portuguesa na América Central.

O acordo foi assinado pelo embaixador de Portugal no Panamá, Gonçalo Teles Gomes, e a reitora interina da Universidad de Costa Rica (UCR), Maria Laura Arias Echandi.

Este vai ser o primeiro Leitorado de Português em toda a América Central e é “uma importante aposta de Portugal na promoção do ensino da língua portuguesa na região, respondendo assim ao crescente interesse na aprendizagem do idioma que se tem verificado na Costa Rica”.

“A leitora deverá chegar a São José [capital da Costa Rica] já na primeira semana de fevereiro de 2022”, acrescenta o comunicado.

Um leitor é um docente universitário encarregado de ensinar a língua do seu país em universidades de países estrangeiros.

O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua promove externamente a língua e cultura portuguesas estabelecendo programas de apoio à criação de departamentos de português ou estruturas equivalentes em universidades estrangeiras e escolas e à contratação local de docentes.

Promove, coordena e desenvolve também a realização de cursos de língua portuguesa e outros conteúdos culturais, coordenando a atividade dos leitorados de língua e cultura portuguesas.

É missão deste instituto assegurar o ensino da língua e cultura portuguesas, ao nível do ensino superior, em diversos países, através da sua rede de leitorados, em cooperação com instituições de ensino superior e organizações internacionais.

Atualmente, Portugal conta com mais de 50 leitorados no mundo e mais de 80 centros de língua portuguesa.

