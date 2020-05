O Centro Cultural Português – Camões Luxemburgo reabriu as suas portas ao público a partir de hoje, 11 de maio, de segunda a sexta-feira, no horário habitual, cumprindo as seguintes medidas de segurança obrigatórias face ao público:

– Os visitantes terão de ser portadores de respetiva máscara;

– Os visitantes deverão desinfetar as mãos à entrada do CCP-Camões;

– O acesso em simultâneo ao CCP- Camões é autorizado ao número máximo de 20 pessoas, que devem manter a distância interpessoal recomendada.

O Centro Cultural Português- Camões tem ainda o prazer de anunciar que a exposição de Miguel Telles da Gama, “Lux in tenebris”, poderá ser visitada até final de junho.