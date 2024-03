Camões e Universidade de Timor unidos na promoção da língua portuguesa

Teve lugar no dia 23 de fevereiro de 2024, em Díli, a assinatura do Protocolo para a transferência dos Manuais de Língua Portuguesa para Fins Específicos e da Plataforma de Ensino da Língua, entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e a Universidade Nacional de Timor Lorosa’e (UNTL).

Os 12 Manuais de Língua Portuguesa, elaborados no âmbito do projeto “Parceria para a Melhoria da Prestação de Serviços através do Reforço da Gestão e Supervisão das Finanças Públicas (PFMO)”, foram especialmente concebidos para facilitar a aprendizagem e o uso da língua portuguesa em áreas importantes da administração pública timorense, como a Auditoria Financeira, a Auditoria Social, a Criminalidade Económica e Financeira e a Prevenção e Investigação Criminal.

A assinatura do Protocolo entre o Camões, I.P. e a Universidade Nacional de Timor Lorosa’e (UNTL) é um marco significativo do trabalho que foi desenvolvido na capacitação em língua portuguesa das instituições administração pública timorense beneficiárias do PFMO e que agora fica disponível no Centro de Língua Portuguesa da UNTL.

Os parceiros timorenses do PFMO destacam o trabalho pioneiro do Projeto no âmbito da promoção da língua portuguesa técnica nas suas respetivas áreas de trabalho e que lhes permitiu usufruir das outras atividades de capacitação institucional disponibilizadas pelo PFMO em Timor-Leste e em Portugal, alcançando os seus objetivos de reforço institucional e autonomia técnica.

Este Protocolo representa, não apenas a transferência de conhecimento valioso, mas também a afirmação e consolidação da parceria existente entre o Camões, I.P. e a UNTL. O compromisso mútuo em fortalecer as capacidades linguísticas e técnicas dos funcionários públicos de Timor-Leste é fundamental para o desenvolvimento sustentável do país.

O Camões, I.P. reafirma o papel crucial do PFMO na consolidação do papel da língua portuguesa como instrumento de promoção da eficiência e transparência das administração pública timorense. Este projeto, cofinanciado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P. demonstra o compromisso contínuo com o fortalecimento das relações de Portugal e da União Europeia com o desenvolvimento sustentável de Timor-Leste.

O sucesso desta iniciativa reforça a importância estratégica da cooperação internacional na promoção e difusão da língua portuguesa como um recurso vital para o progresso e a prosperidade de Timor-Leste.

O Projeto PFMO – Reforço da Gestão e da Supervisão das Finanças Públicas em Timor-Leste é um projeto financiado pela União Europeia e gerido e cofinanciado pelo Camões, I.P., que tem o objetivo de melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor-Leste através de uma prestação de serviços públicos mais eficaz, íntegra, transparente, responsável e orientada para o cidadão.