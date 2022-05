Camões e Belval celebram Dia da Língua Portuguesa

A Universidade de Belval e o Centro Cultural Português Camões, no Luxemburgo, comemoram, entre esta quarta e quinta-feira, o Dia da Língua Portuguesa com dois eventos distintos.

A primeira iniciativa está marcada para esta quarta-feira, 4 de maio, na Maison du Savoir, pertencente à universidade localizada no sul do Luxemburgo.

Neste dia, pelas 17h00 (hora local), irá estrear-se o filme “Mundos da Lusofonia”, uma obra sobre a exposição do coletivo “Borderlovers” e que foi apresentada, também ela pela Universidade do Luxemburgo, em 2021.

De seguida, pelas 18h00, inaugurar-se-á a exposição “Voltar aos passos que foram dados”, iniciativa levada a cabo no âmbito do centenário de José Saramago, prémio Nobel da literatura.

A segunda parte das celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, cujo início está agendado para as 19h00, terá lugar nas instalações do Instituto Camões no dia seguinte.

Nesse evento, todos os presentes poderão assistir ao filme “Mundos da Lusofonia” e, de seguida, a um sarau poético e musical que conta com a participação de poetas e artistas oriundos de países de língua oficial portuguesa radicados no grão-ducado.

Esta iniciativa conta com o apoio da Embaixada de Portugal no Luxemburgo, do Instituto Camões, da Fundação Saramago e da Universidade do Luxemburgo.

