Camões debate cooperação, cultura e língua

Teve lugar esta segunda-feira, no Palácio das Necessidades, a sessão inaugural do Seminário do Instituto Camões sobre Cooperação, Cultura e Língua que contou com intervenções da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, e do Presidente do Camões, IP, Luís Faro Ramos.

Jorge Moreira da Silva, Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE, e Isabel Pires de Lima, Professora Emérita da Universidade do Porto, foram os oradores convidados da sessão e falaram sobre os “Novos desafios da cooperação para o desenvolvimento no âmbito da agenda 2030“ e o “Entendimento global numa Babel de histórias”, respetivamente.

O Seminário sobre Cooperação, Cultura e Língua é uma iniciativa do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. destinado a adidos, conselheiros e técnicos setoriais de cooperação para o desenvolvimento, coordenadores de projetos de cooperação bilateral e delegada, adidos e conselheiros culturais, responsáveis de cátedras, leitores e coordenadores de ensino de português no estrangeiro e adjuntos.

Veja aqui uma entrevista de Luís Faro Ramos ao BOM DIA no final do ano: