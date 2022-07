Camisola de Lewandowski esgotou pelo “W”

As camisolas do novo ponta-de-lança do Barcelona deixaram de estar à venda na loja oficial de Camp Nou. Esgotaram os “W” para estampar na camisola.

O nome do atleta polaco tem dois “W”, que esgotou rapidamente o stock da letra com a confirmação do jogador. Para além do ex-Bayern, apenas Martin Braithwaite no Barcelona tem a letra no nome.

Veja aqui um adepto a perguntar a um colaborador da loja de Camp Nou acerca das camisolas do novo jogador do clube catalão.