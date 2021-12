Camionista português morre após agressão de migrantes em França

Um camionista português de 48 anos morreu na noite de domingo, vítima de ataque cardíaco, após ter sido agredido por migrantes ilegais na área de serviço de Epitre, em Beuvrequen, França.

De acordo com a imprensa local, o português ter-se-á deparado com três migrantes a tentarem entrar no seu veículo, que seguia para Calais, região de acesso ao estreito de Dover, uma rota frequentemente utilizada por quem tenta emigrar ilegalmente no Reino Unido. Após negar o transporte, foi espancado e, mais tarde, já na cabina do pesado, sofreu um ataque cardíaco.

Fontes regionais indicam que o português estava acompanhado por um compatriota, que assistiu ao colapso e que chamou, de imediato, meios de socorro para o local.

Quando a equipa de emergência chegou, deparou-se com o camionista português em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.