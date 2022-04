Camionista português envolvido em acidente fatal na Suíça

Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma bicicleta ocorreu na quinta-feira, por volta das 11 horas, em Ollon, na estrada que liga Aigle a Bex, no cantão de Vaud, Suíça.

Segundo a polícia, o ciclista partiu do centro desportivo e atravessou a estrada principal, sem avistar o veículo pesado de mercadorias que chegava à sua direita e que trafegava normalmente no sentido de Bex.

O impacto com o camião foi violento e o motorista do veículo de duas rodas, um suíço de 77 anos, residente em Valais, morreu instantaneamente. O condutor do pesado, um português de 31 anos, não terá conseguido evitar o choque.

O condutor do veículo pesado de mercadorias, residente na região, não sofreu ferimentos físicos, informou ainda a polícia cantonal de Vaud.

Uma investigação foi aberta para determinar as circunstâncias exatas deste acidente.