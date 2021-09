Caminhos de Santiago têm novo marco no Porto

Foi instalado junto à Catedral, na Sé, e é mais uma iniciativa galega para o Xacobeo 2021-22.

Junto à Catedral do Porto, na Sé, foi inaugurado um novo marco dos Caminhos de Santiago. Alfonso Rueda, vice-presidente da Junta da Galiza, deslocou-se à Invicta para apresentar o programa do Xacobeo 2021-22 e reforçar os laços com Portugal.

“É o reconhecimento da importância do Porto. Daqui partem muitos peregrinos para Santiago. Portugueses, mas também oriundos de outros países europeus e de outros continentes”, explicou o governante.

O Caminho Português é a segunda rota xacobea com mais peregrinos rumo a Compostela. A primeira é o Caminho Francês, mas os responsáveis da Galiza querem evitar a saturação deste corredor, a pensar nos riscos ambientais, procurando, assim, gerir melhor a distribuição dos caminhantes. A promoção no Porto também teve esse intuito.

