Camilla será “regina”

A rainha Isabel II declarou, numa mensagem ao país, na véspera do seu Jubileu de Platina, que Camilla, a mulher do seu filho Carlos, deverá ser rainha consorte quando o príncipe a suceder no trono britânico.

Numa mensagem na véspera do 70.º aniversário da sua ascensão ao trono, a soberana, 95 anos, manifestou o seu “sincero desejo” que “Camilla seja designada como rainha consorte” quando Carlos for empossado rei de Inglaterra.

Até ao momento admitia-se que Camilla, 74 anos, a segunda mulher de Carlos, com 73 anos, apenas seria princesa consorte.

Esta declaração indica que a Rainha Isabel II prepara o futuro após a sua morte e que tem Camilla, que se casou com o príncipe Carlos em 2005 numa cerimónia civil, em elevada estima.

Em dezembro, a rainha Isabel II promoveu Camilla com o título de Dama Real da Ordem da Jarreteira, a mais elevada das ordens de cavalaria britânica, uma honra que não foi concedida a nenhum outro cônjuge dos seus filhos.

O príncipe Carlos agradeceu este domingo o desejo da sua mãe afirmando que ter “consciência da honra” desta decisão.

A rainha passa o domingo em família para comemorar o jubileu.