Câmaras de comércio portuguesas no estrangeiro reuniram em Marrocos

Realizou-se em Marraquexe, dias 20 e 21 de março, a VIII Reunião Anual das Câmaras de Comércio Portuguesas no estrangeiro organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), juntamente com a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Portugal em Marrocos (CCISPM). Estiveram presentes na reunião 21 das 52 Câmaras atualmente parte da Rede das Câmaras de Comércio Portuguesas (RCCP).

O aspecto mais relevante do encontro prendeu-se com os esclarecimentos prestados pelos membros do Governo presentes (Ministro da Economia e Secretário de Estado da Internacionalização) relativamente ao efectivo reconhecimento oficial, pelo Estado português, das Câmaras de Comércio Portuguesas no estrangeiro. Neste âmbito, foi anunciada a conclusão do primeiro processo de reconhecimento oficial, no caso, o relativo à Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa.

Resultou ainda desta VIII Reunião Anual a renovação, por mais um ano, do mandato da Comissão Executiva da RCCP composta atualmente pelos representantes das Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Portugal em Marrocos, Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha e Federação das Câmaras Portuguesas do Comércio no Brasil.

Um dos momentos altos destas reuniões é o da tradicional atribuição dos prémios “Câmara de Comércio Portuguesa do ano” e “Câmara de Comércio revelação”. O primeiro visa destacar a Câmara que melhor tenha trabalhado no apoio à internacionalização das empresas portuguesas, na captação de investimento estrangeiro e na promoção da imagem de Portugal durante o ano anterior; o segundo tem por objetivo distinguir o trabalho de uma Câmara com menos de dois anos de existência, durante o mesmo período.

Este ano, o Júri decidiu atribuir o Prémio de Câmara de Comércio de 2018 à Câmara de Comércio Polónia Portugal e o Prémio de Câmara Revelação à Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Senegal & Africa Oeste.

Finalmente, foi eleito pelas Câmaras de Comércio presentes o local da próxima reunião anual, a qual terá lugar em Fortaleza, no Estado brasileiro do Ceará, em 2020.