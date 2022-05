Câmaras de comércio portuguesas no estrangeiro preferem o Brasil

Em Fortaleza, no Brasil, reuniram-se entre os dias 22 e 24 de maio as Câmaras de Comércio Portuguesas no Estrangeiro. O encontro aconteceu no modelo híbrido e contou com a presença de representantes das 18 câmaras de comércio existentes no Brasil e de câmaras portuguesas de 22 países, todos membros da Rede das Câmaras de Comércio Portuguesas (RCCP).

Durante o encontro foi votado o local que será realizada a X Reunião Mundial das Câmaras Portuguesas de 2023, tendo sido Florianópolis, em Santa Catarina, Brasil, escolhida como cidade para receber o próximo evento.

A rede das câmaras é composta atualmente por 62 estruturas espalhadas pelo mundo e é uma entidade que promove e desenvolve relações comerciais e de negócios bilaterais, tendo como objetivo ser um contato preferencial no país onde estão sediadas as empresas portuguesas, além de ser o elo entre Portugal e empresas do país interessadas em exportar ou investir no local.

A IX reunião, que estava agendada para acontecer em 2019, teve a data alterada por dois anos consecutivos devido a pandemia. Em Fortaleza, a programação contou com reuniões e assembleias ordinárias de diretoria, palestras, visitas culturais e técnicas, encontros internos e confraternizações. Estiveram presentes o Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, o Secretário de Estado da Economia, João Neves e o Embaixador de Portugal no Brasil, Luis Faro Ramos.

A governadora do estado do Ceará, Izolda Cela, recebeu, na manhã do dia 23, os Secretários Bernardo Ivo Cruz e João Neves, além do embaixador Luís Faro Ramos. De acordo com a governadora, “o Ceará e Portugal têm relações históricas e podemos ampliá-las em diversas áreas”, afirmou. Ela também destacou as possibilidades para potencializar o comércio entre as partes por meio de acordos bilaterais, paralelamente ao Acordo entre União Europeia e Mercosul, que ainda aguarda ratificação. Além disso, ressaltou também o memorando de entendimento entre Portugal e o Governo do Ceará, assinado por ela e o governo português, em Lisboa, em outubro de 2021, visando a cooperação, qualificação de mão de obra e o aperfeiçoamento das técnicas de divulgação do Ceará como destino turístico internacional.

No dia 24, o encontro anual elegeu a nova Comissão Executiva da Rede das Câmaras de Comércio Portuguesas. Foram eleitos Carlos Vinhas Pereira (França) e Armando Abreu (Brasil), presidente e vice-presidente, respectivamente, e também Wojtek Baczyhskl (Polónia), Bernardo Mendia (Hong Kong) e Rogério Pires (Alemanha).

“Sou português, mas me considero cearense pois adotei o Ceará como minha terra há 27 anos. É com muito prazer que passo a integrar essa Comissão Executiva de uma rede tão importante para nós empresários e membros das Câmaras Portuguesas. Minha satisfação é maior ainda por representar o Ceará e o Brasil nesse seleto grupo”, comentou Armando Abreu.

Um dos momentos mais importantes da Reunião foi a tradicional atribuição do prémio “Câmara de Comércio Portuguesa do ano”, que tem o objetivo de destacar a entidade que melhor trabalhou no apoio à internacionalização das empresas portuguesas, na captação de investimento estrangeiro e na promoção da imagem de Portugal durante o ano anterior e a câmara do Ceará foi premiada. “É uma grande honra receber o prêmio da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal reconhecendo nossa atuação dentre todas as demais câmaras. É um reconhecimento a todos os que integram e fazem parte desta maravilhosa Câmara. Muito obrigado ao nosso time e a confiança de todos os associados. O Ceará está mais uma vez de parabéns!”, ressaltou o presidente Eugênio Vieira.

O encontro é realizado anualmente com as 61 Câmaras pertencentes a Rede das Câmaras de Comércio Portuguesas. É um momento para reafirmar a forte contribuição que cada Câmara faz para a afirmação das empresas portuguesas nos países onde estão presentes e, consequentemente, da evolução positiva que a economia portuguesa registou no último ano. O encontro é organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), juntamente com a Câmara que recepcionará a comitiva que participará da Reunião. Na ocasião, os empresários e participantes do encontro fazem um balanço do que foi feito no último ano, falam dos projetos desenvolvidos pelas diversas câmaras espalhadas pelo mundo, realizam votações, assembleias, palestras, visitas, fazem novos negócios e discutem as iniciativas previstas para o próximo ano.

Veja aqui a intervenção do Secretário de Estado da Internacionalização: