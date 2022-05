Câmaras de Comércio do Luxemburgo e Alemanha serão reconhecidas em Portugal

O governo reconheceu com estatuto mais seis câmaras de comércio portuguesas (CCP) na diáspora. Luxemburgo é uma delas.

Por uma política de internacionalização e de expansão da economia, Portugal reconheceu mais câmaras de comércio no mundo. A Comissão Executiva da Rede das CCP atribuiu estatuto de entidade de utilidade pública à do Luxemburgo, como avança o Contacto.

Armando Abreu, vice-presidente da comissão, relatou também que os reconhecimentos foram também atribuídos à CCP alemã, chinesa e a três brasileiras. Esta semana decorreu a primeira reunião de CCP no mundo, onde participaram mais de 50.

O feedback de Armando Abreu, que é também presidente de uma federação de CCP no Brasil, admite que se notou “uma sinergia muito grande entre o Governo português, as câmaras de comércio, embaixada e AICEP”, frisou o responsável.

As CCP reuniram-se em Fortaleza, no Brasil, e assumiram o compromisso de criar uma federação de CCP no mundo. A reunião anual das câmaras de comércio em 2023 será também no Brasil, em Florianópolis.

