Câmara de Lisboa pressionada a apoiar os sem-abrigo

A Assembleia Municipal de Lisboa recomendou à autarquia que reforce o apoio aos sem-abrigo, depois de a câmara ter recusado utilizar parte das receitas da taxa turística para essa área porque a “legalidade seria facilmente colocada em causa”.

A recomendação à autarquia da capital foi aprovada por unanimidade na reunião desta tarde da Assembleia Municipal de Lisboa e surgiu na sequência da discussão da petição “Contributo da Taxa Municipal Turística para a erradicação das situações de sem-abrigo na cidade de Lisboa”, que recolheu 1.933 assinaturas.

Além do reforço da dotação do Plano de Atividades e Orçamento dos próximos anos para o “apoio à intervenção dos sem-abrigo”, na recomendação é requerida a manutenção do “esforço de aproximação entre o pelouro dos Direitos Sociais e as associações/organizações e parceiros que operam no terreno em sede de apoio às Pessoas em Situação de Sem Abrigo”.

No documento, a Assembleia Municipal de Lisboa recomenda ainda a ampliação do número de respostas de alojamento de inserção, através do ‘Housing First’, um projeto criado há cerca de seis anos, promovido pela Associação Crescer, em que as pessoas são integradas em habitações tendencialmente individuais e têm um acompanhamento por técnicos que os ensinam a gerir uma casa tendo em vista a sua integração social.

Na reunião da Assembleia Municipal, o vereador com o pelouro das Finanças, João Paulo Saraiva, repetiu os argumentos da autarquia para rejeitar a utilização de parte das receitas da taxa turística para apoio aos sem-abrigo, salientando “que não é nessa ‘gaveta’ do orçamento municipal que estas dotações se podem encontrar”.

“Não se pode utilizar de qualquer maneira uma taxa”, reforçou.

Em julho, quando a petição foi discutida nas comissões dos Direitos Sociais e das Finanças da Assembleia Municipal, João Paulo Saraiva já tinha defendido que “quando se cria uma taxa, ela deve estar associada a uma contraprestação”.

“Neste caso não há uma relação direta” entre o turismo e a situação dos sem-abrigo, destacou na altura o autarca, notando que a maioria dos casos de sem-abrigo não tem a ver com o mercado imobiliário.

Na petição era requerido que 10% das receitas geradas pela Taxa Municipal Turística fosse aplicada em “programa e/ou projetos que trabalhem com vista à erradicação das situações de sem-abrigo em Lisboa”, o que permitiria “um acréscimo de 3.653.921 euros de investimento nestas respostas”.

A taxa turística começou a ser aplicada em janeiro de 2016 sobre as dormidas de turistas nacionais (incluindo lisboetas) e estrangeiros nas unidades hoteleiras ou de alojamento local, sendo que desde janeiro deste ano passaram a ser cobrados dois euros por noite. Até então a taxa turística era de um euro por noite.