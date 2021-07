Câmara de Comércio Luso-Britânica lança missão ao Reino Unido

A Câmara de Comércio Luso-Britânica conhece e tem ampla experiência no que respeita à cultura empresarial no Reino Unido e garante uma agenda de reuniões assertiva e dirigida, adequada ao perfil de cada empresa.

Após um processo de pré-seleção, a agenda será elaborada tendo em consideração os objetivos de cada empresa participante para o mercado e o produto em si. São especialmente interessantes para o mercado as categorias de produtos considerados disruptivos e inovadores, com um design apelativo, assim como histórias de sucesso em outros mercados.

O presente projeto “BOOST Portugal” (n.º 45145) é desenvolvido no âmbito do Portugal 2020, Projeto Conjunto de Internacionalização – Aviso 35/SI/2018, de 21 de dezembro, relativo ao Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos e com apoio do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e do Programa Operacional Regional de Lisboa.

Razões para participar:

1. Porque o Reino Unido (RU) é a 5.ª maior economia a nível mundial e a 2.ª na Europa

2. Porque o mercado é composto por 66.8 milhões de consumidores, com um poder de compra muito elevado, superior em 15% à média europeia

3. Porque o RU não é autossuficiente na produção alimentar, importa mais de metade das matérias-primas de que necessita e a UE é um dos principais mercados fornecedores

4. Porque mais de metade dos produtos alimentares consumidos no RU são oriundos da UE

5. Pela relevância do mercado do RU no âmbito do presente setor:

i. Gastos de consumo no RU de 230mil milhões GBP

ii. Forte procura de novos produtos – 8.500 novos produtos entram nos supermercados todos os anos

6. Porque, de acordo com os dados relativos ao mercado alimentar e de bebidas, o RU oferece um crescimento rápido, claramente notório na despesa de consumo, e apresenta-se como mercado pioneiro em produtos alimentares éticos, saudáveis e de conveniência

7. Porque o mercado do RU oferece acesso a muitos outros mercados, sendo que muitas empresas europeias utilizam o RU como uma plataforma de acesso a mercados mundiais, desde logo pelo facto de este ser líder no desenvolvimento de cadeias de produção globais

8. Estima-se ainda que o setor do catering esteja avaliado em 88mil milhões GBP, ou seja, cerca de 43% do total dos gastos de consumo alimentar e de bebidas

Objetivos da missão:

Pretende-se com esta missão virtual proporcionar às empresas participantes oportunidades únicas, tais como:

• Conhecer o ambiente de negócios no RU

• Estabelecer reuniões individuais de negócios com potenciais parceiros, de acordo com o perfil e objetivos de cada empresa

• Desenvolver contactos com o meio empresarial local

Condições de participação:

Cada empresa candidata será alvo de uma pré-seleção. Serão remetidos um questionário e uma Ficha de Adesão que deverão ser preenchidos na íntegra para validação da elegibilidade e para uma melhor avaliação da potencialidade da empresa e da sua adequabilidade para integrar esta missão.

Alguns critérios importantes:

• Website em inglês

• Imagens dos produtos em alta resolução e fichas técnicas dos mesmos

• Lançamento de novos produtos

• Sucesso em outros mercados

• Certificações (tais como BRC)

• Sustentabilidade

• Setores considerados inovadores

A participação é válida por empresa e inclui:

• Reunião de preparação para o mercado

• Serviços locais de consultoria para agendamento das reuniões B2B

• Agendamento de um mínimo de 5 reuniões, previamente validadas, com potenciais parceiros e/ou clientes

• Reuniões virtuais

PROGRAMA:

Julho 2021

– Briefing sobre “Negócios com o RU – perspetiva geral sobre o setor” – apresentação (Dados demográficos / Economia / Contexto / Brexit / Oportunidades)

– Preparação para a missão com representante local da British-Portuguese Chamber of Commerce

Entre 13 de setembro e 15 outubro 2021 – Reuniões B2B

– Entrega de agenda de Reuniões B2B

– Avaliação final da missão e follow-up

Nota: O eventual envio de amostras ficará a cargo e à responsabilidade da empresa.

Neste contexto, a CCLB convida as empresas a integrar esta missão e a participar neste evento, para o qual se solicita o envio da Ficha de Inscrição.

INVESTIMENTO:

1900€ + IVA por empresa – valor co-financiado.

Nesta iniciativa, as empresas poderão beneficiar de um incentivo de até 50% das despesas elegíveis.

Taxa de inscrição:

350€ + IVA (empresas não associadas BPCC) e 200€ + IVA (empresas associadas BPCC)

Para qualquer informação adicional, poderá contactar:

Câmara de Comércio Luso-Britânica (CCLB)

Helena Fernandes

Tel.: +351 213 942 020; Tlm: 965 225 895 ou através do E-mail: h.fernandes@bpcc.pt