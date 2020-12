Câmara de Comércio Luso-Britânica aposta nas tecnológicas

As empresas tecnológicas desempenham um papel central na economia do Reino Unido, sendo a base dos setores financeiro, da saúde, da produção e da mobilidade, considera a Câmara de Comércio Luso-Britânica que aposta no reforço das relações entre Portugal e o Reino Unido.

O setor tecnológico de Londres foi nomeado como um dos melhores ecossistemas tecnológicos do mundo pela Startup Genome. Não só em Londres, mas por todo o RU, existe um dos maiores ecossistemas tecnológicos do mundo com milhares de start-ups tecnológicas, constituídas à volta de uma forte cultura empreendedora. Muitas das mais conhecidas empresas mundiais utilizam inovações tecnológicas desenvolvidas no Reino Unido, incluindo a inteligência artificial, internet das coisas, centros de dados e comunicações 5G.

Apesar dos inúmeros desafios e das incertezas levantadas pelo arrastamento do Brexit, o Reino Unido continua a ser uma economia vital para a Europa e não deixará de o ser – estamos perante a quinta maior economia mundial e a segunda da UE, ultrapassada apenas pela Alemanha.

Esta é uma economia altamente desenvolvida, a quarta mais competitiva em toda a Europa, dotada de infraestruturas de elevada qualidade, com um ambiente de negócios desde sempre caracterizado por um mercado forte, aberto, com elevados níveis de inovação e um enorme dinamismo empresarial.

Esta missão é destinada a todas as empresas portuguesas do setor tecnológico, digital e media em Portugal que pretendam expandir, investir ou encontrar parceiros no Reino Unido. Pretende-se com esta missão virtual proporcionar às empresas participantes oportunidades, tais como conhecer o ambiente de negócios no Reino Unido, ter reuniões individuais de negócios com potenciais parceiros, de acordo com o perfil e objetivos de cada empresa e desenvolver contactos com clientes finais