Câmara de Comércio Franco-Portuguesa renova parceria com Ourém

O Município de Ourém e a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa (CCIFP) renovaram o acordo de cooperação, que favorece a concretização de novos negócios e oportunidades entre os dois países, informou a autarquia.

Numa nota de imprensa, a Câmara Municipal de Ourém informou que o acordo tem como objetivo “promover a internacionalização das empresas sediadas no concelho de Ourém e divulgar as potencialidades do município para atrair investimentos do mercado empresarial francês”.

Apresentando como ponto de partida as fortes ligações existentes entre Portugal e França, o acordo favorece a concretização de novos negócios e oportunidades, refere a nota de imprensa.

Perante uma plateia essencialmente composta por empresários portugueses emigrados em França, o presidente do Município de Ourém, Luís Albuquerque (coligação PSD-CDS Ourém Sempre), referiu que o concelho tem “ótimas condições” para a “instalação de novos projetos empresariais, nomeadamente no que se refere a acessibilidades e às zonas industriais disponíveis”.

A renovação deste acordo, refere a autarquia, comprova a aposta do Município de Ourém no apoio ao empreendedorismo e na promoção externa do tecido empresarial concelhio, fortalecendo as relações com a diáspora portuguesa, particularmente com os empresários da região sediados em França.

O acordo contempla diversas formas de colaboração nos mais diversos domínios, estabelecendo como pontos fundamentais o “auxílio às empresas oureenses no processo de internacionalização para o mercado francês, aconselhamento e acompanhamento destas nas deslocações comerciais a França e a divulgação do tecido empresarial, além do património natural, histórico e cultural concelhio”, lê-se no comunicado.

O Município de Ourém assume a responsabilidade de disponibilizar informações regulares sobre as atividades e serviços da CCIFP e prestar aconselhamento aos seus associados e continuar a incentivar a fixação e implantação de empresas francesas no concelho.