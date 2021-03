Câmara de Comércio franco-portuguesa abre cinco delegações

A Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa (CCIFP) abriu cinco novas delegações em diferentes regiões francesas para ter uma “ação nacional” e preparar o futuro das relações entre as empresas de França e de Portugal.

“Queremos ter uma ação nacional e até hoje tínhamos uma ação mais regional, em Île de France. […] Estamos muito conscientes que há muitas empresas franco-portuguesas e muito interesse das empresas francesas localizadas em todas as regiões de França em trabalhar e investir em Portugal”, disse o presidente da CCIFP, Carlos Vinhas Pereira, em declarações à agência Lusa.

Até aqui, a CCIFP estava presente na região de Paris, Île de France, e na região Provence-Alpes-Côte d’Azur. As novas delegações criadas este ano abriram em Bordéus, Toulouse, Estrasburgo, Nantes e Lille.

A ideia da CCIFP é abrir uma delegação em todas as regiões francesas e, assim, aumentar o número de membros, que é atualmente de 440 entre empresas francesas, empresas portuguesas e empresas detidas por lusodescendentes em França.

E o momento de pandemia não travou os planos de expansão.

“Avançámos neste momento porque enquanto há este problema de pandemia não podemos organizar eventos ou reuniões, aproveitamos para fazer a nossa estratégia e ampliar a nossa organização”, explicou o presidente.

Especialmente porque, segundo Carlos Vinhas Pereira, o interesse das empresas francesas em Portugal não diminuiu com os períodos de confinamento nos dois países.

“Eu não vi baixar o interesse suscitado pelos investimentos em Portugal, sejam imobiliários, sejam de aproximação com as empresas”, revelou, referindo que, no entanto, as medidas sanitárias impediram alguns negócios.

Estes negócios devem ser retomados já no final de 2021, dado que as perspetivas económicas em terras gaulesas são otimistas.

“A previsão para o segundo semestre de 2021 é de uma taxa de crescimento de 6 a 7% e se a França cresce assim, não há razão nenhuma para que Portugal também não cresça assim”, concluiu.