Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa procura assistente administrativo

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa procura um(a) assistente administrativo(a) para tratar do mercado francês, e para trabalhar com base na cidade do Porto.

O perfil pretendido incluiu domínio da língua francesa escrita e falado nativo, grande capacidade de comunicação e interação, dinamismo e proatividade, espírito de trabalho em equipa e capacidade de definir metas e cumprir prazos.

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa descreve a função como gestão e planeamento de estratégias de “inbound marketing” para mercados de língua francesa; gestão de eventos/participação em feiras no mercado francês, trabalho nas redes sociais de língua francesa, interação via “social media” com os vários interlocutores de língua francesa, identificação de oportunidades de negócio no mercado francês,

promoção e levantamento local de necessidades em cada cliente e documentação e registo dos contatos e ações no CRM.

Para se candidatar envie um curriculum vitae para info@logitools.pt