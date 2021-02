Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa tem novo vice-presidente

A Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa (CCBP) informa que houve uma alteração na composição do seu “bureau”, o núcleo duro do conselho de administração que gere a câmara no dia-a-dia.

Por motivos profissionais, o vice-presidente Francisco Beirão, representante da EDP, deixou o seu cargo de administrador da câmara e membro do “bureau” e foi substituído pelo administrador Alexandre Seiça, que ascende assim ao cargo de vice-presidente.

A CCBP deixa, em comunicado, uma palavra de agradecimento ao Francisco Beirão, pela forma empenhada como participou nos destinos da câmara, primeiro como administrador e depois como vice-presidente, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais.

Entretanto, a CCBP anunciou que a página Facebook criada pela câmara, com o objetivo de providenciar uma plataforma digital onde comerciantes e prestadores de serviços portugueses estabelecidos na Bélgica, possam dar o conhecer os seus produtos já conta com cerca de 1.100 membros, sendo que mais de 100 são proprietários de negócios e prestadores de serviços.